Bolsonaro diz que vai liberar R$ 2,3 bi para estados afetados pelas chuvas

A Bahia foi um dos estado mais afetado pelas fortes chuvas (foto: Fernando Vivas/GOVBA) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (13/01) que até a próxima segunda-feira (17) deverá assinar uma Medida Provisória (MP) de crédito extraordinário prevendo a liberação de R$ 2 bilhões para estados afetados pelas fortes chuvas como Bahia, Minas Gerais e Goiás. A declaração ocorreu durante transmissão de live por meio das redes sociais.





Segundo o chefe do Executivo, do valor a ser liberado, R$ 1 bilhão irá para o Ministério da Infraestrutura, e R$ 1,3 bilhão será destinado para o Ministério do Desenvolvimento Regional para a reconstrução de vias e demais necessidades. O ministério da Agricultura também deverá receber um valor menor.









Bolsonaro também se referiu ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que estava ao lado do presidente durante a live. "Só ano passado você conseguiu R$ 200 mi de crédito especial para dar uma arrumada nisso que a natureza estragou. Só que as chuvas prosseguiram e tivemos problemas mais sérios em Minas e outros estados do Brasil. No momento, você está conversado com o Ministério da Economia um montante em crédito extraordinário para você. Num primeiro momento, você acha que quanto seria suficiente para restabelecer a trafegabilidade nessas regiões?", questionou.





Freitas rebateu: "A gente está estimando alguma coisa em torno de R$ 1 bilhão para fazer todos os trabalhos de recuperação necessários. Nós tivemos muitas quedas de barreiras, deslizamento de aterro, interrupções das mais diversas vias, rompimento de talude, encabeçamento de pontes. É um trabalho grande. São pontos de interdição, total ou parcial, e a gente vai ter que restabelecer a mobilidade das pessoas, garantir a segurança de trafegabilidade. Esse dinheiro vai ser muito importante, uma chuva que veio num volume muito maior e trouxe muitos incidentes em rodovias federais". "Estaremos prontos para executar os serviços tão logo a água baixe, tão logo tenha condição de segurança e técnica para fazer o serviço", concluiu.





Em Minas, as chuvas deixaram ao menos 29 mortos.