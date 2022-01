Reitor da PUC-MG, bispo pede 'mudança urgente do presidente e sua corja'

Dom Joaquim Mol é crítico assíduo do governo Bolsonaro (foto: Marcos Figueiredo/PUC Minas)



O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e reitor da PUC Minas Dom Joaquim Mol Guimarães voltou a fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Ele fez uma postagem no qual agradece as felicitações pelo seu aniversário, comemorado no dia 6, e faz uma seleção de tarefas a serem cumpridas em 2022, sendo umas delas a mudança do presidente.





“Temos muitas tarefas a cumprir neste ano, desde os pequenos gestos de amor; as pequenas atitudes de delicadeza; os rastros do afeto em nosso jeito de ser; as preces constantes dirigidas ao Senhor; até a mudança urgente e definitiva do presidente e sua corja e daquela gente afeiçoada ao desamor, das casas legislativas”, publicou o bispo, em longo texto dirigido aos fieis da Igreja Católica.

Na postagem, Joaquim Mol pede também o “fortalecimento dos movimentos sociais progressistas” e a defesa severa do planeta, através da ecologia integral.





Não é a primeira vez que o bispo faz críticas a Bolsonaro. Em março do ano passado, ele assinou manifesto “Vida Acima de Tudo”, que criticava a atuação do presidente na pandemia de COVID-19.

A carta aberta diz que os brasileiros estão sendo “feitos reféns” do “genocida Jair Bolsonaro”.





O documento, assinado por outras figuras públicas, clama por atenção das instituições nacionais e internacionais, como Supremo Tribunal Federal (STF), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Congresso Nacional, CNBB e o Tribunal Penal Internacional em Haia, diante da grave situação da pandemia no Brasil.