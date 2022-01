Bolsonaro afirma que vacinação de crianças de 5 a 11 anos é 'incógnita'

AM

Durante entrevista à Gazeta Brasil, Bolsonaro atacou os membros da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e disse que a administração do imunizante em crianças é uma “incógnita”, dando a entender que o órgão estaria fazendo testes em crianças.



“A Anvisa não disse qual o antídoto para possíveis efeitos colaterais”, declarou.“É uma incógnita muito grande ainda isso tudo que está acontecendo no Brasil", disse.

Essa não é a primeira vez que Bolsonaro questiona as ações da Anvisa. Na semana passada, o presidente chegou a questionar o que estaria por trás do interesse da agência de aprovar a vacina contra COVID para crianças.



“O que está por trás disso? Qual o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida, pela sua saúde?”, afirmou, na ocasião.





A venda, distribuição e disponibilização da vacina da Pfizer contra a COVID-19 para crianças de 5 a 11 anos foram autorizadas pela Anvisa no mês passado.





Mesmo com a autorização do órgão, o Ministério da Saúde resolveu fazer uma consulta pública sobre o assunto. Depois, foi autorizado no dia 5 de janeiro a vacinação desta faixa etária.