Bolsonaro diz que economia não aguenta novo lockdown: "Brasil vai quebrar"

Bolsonaro menosprezou a vacinação anticovid e defendeu que a 'imunidade de rebanho natural está salvando o país' (foto: Reprodução / Gazeta Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) repetiu nesta quarta-feira (12/1) que o país não aguenta novo lockdown e que "o Brasil vai quebrar" caso isso ocorra. A declaração ocorreu durante entrevista à Gazeta Brasil na qual foi questionado sobre novas restrições adotadas por estados diante da terceira onda da covid-19."Se for a exemplo daquele decreto que nós já tivemos, seria o novo lockdown. A economia não aguenta. O Brasil vai quebrar", apontou.O chefe do Executivo ainda menosprezou a vacinação e defendeu que a 'imunidade de rebanho natural está salvando o país'.

"Eles estão dando uma cartada final, como se fossem os salvadores da Pátria. Querem fechar tudo agora. No nosso entendimento, o que está salvando o Brasil é a imunidade de rebanho. Eu, por exemplo, não estou vacinado. Estou muito bem", declarou.



"A imunidade de rebanho é uma realidade. A pessoa que se imuniza com o vírus tem muito mais anticorpos do que com vacina", completou. O Ministério da Saúde indica a vacinação contra o vírus como sendo a melhor forma de obter maior proteção e evitar internações decorrente de casos graves e mortes.



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que deverá adotar restrições a eventos com grandes aglomerações devido ao aumento de casos da doença. Porém, descartou fechamento ou limitação a serviços e comércios.