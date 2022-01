Governo federal edita medidas para regularizar dívidas de microempresas

Plenário da Câmara: deputados ainda podem derrubar o veto de Bolsonaro, na volta aos trabalhos após o recesso parlamentar (foto: MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS )





Brasília – O governo federal publicou duas medidas no Diário Oficial da União de ontem para regularizar dívidas de microempresas, quatro dias depois de o presidente Jair Bolsonaro ter vetado integralmente o Projeto de Lei Complementar (PLP) 46/21, que cria um programa de negociação de R$ 50 milhões em dívidas do setor com o argumento de que feria a Lei de Responsabilidade Fiscal. As propostas possibilitam o pagamento de entrada de 1% do valor do débito e descontos em multas e juros. O Simples Nacional é um regime simplificado de tributação voltado para microempresas e pequenas empresas. No caso das microempresas, o teto de faturamento anual chega a R$ 360 mil. Para as de pequeno porte, é R$ 4,8 milhões.





No total 1,8 milhão de empresas estão inscritas na dívida ativa da União por débitos do Simples Nacional, incluindo 160 mil microempreendedores individuais (MEIs). O valor total das dívidas do Simples Nacional inscritos na dívida ativa da União é de R$ 137,2 bilhões.





Uma das medidas editadas é o Programa de Regularização do Simples Nacional. Ele permite que optantes do Simples Nacional afetados pela pandemia do novo coronavírus regularizem dívidas com entrada de 1% do valor total do débito em até oito meses.





O restante pode ser parcelado em até 137 meses, com desconto de até 100% de juros, multas e encargos legais. O desconto está restrito ao limite de 70% do valor total do débito, de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Os descontos serão calculados a partir da capacidade de pagamento de cada empresa. A parcela mínima será de R$ 100 para micro e pequenas empresas ou de R$ 25 no caso dos microempreendedores individuais.





O governo lançou também alternativa ao Programa de Regularização do Simples Nacional. O empresário interessado poderá aderir ao edital da Transação do Contencioso de Pequeno Valor do Simples Nacional. O edital de renegociação vale para as dívidas inscritas até 31 de dezembro e o valor da dívida, por inscrição, tem de ser menor ou igual a R$ 72.720 (60 salários mínimos).





O empresário escolherá entre as opções disponíveis de pagamento da dívida, com parcelamento e desconto. A entrada é sempre de 1% e pode ser paga em três parcelas. O restante é parcelado em nove, 27, 47 ou 57 meses, com descontos, respectivamente, de 50%, 45%, 40% e 35%. A parcela mínima é de R$ 100 para micro ou pequenas empresas e de R$ 250 para MEIs.





A adesão ao edital da Transação do Contencioso de Pequeno Valor do Simples Nacional não depende de análise da capacidade de pagamento de cada contribuinte. De acordo com a PGFN, a adesão ao Programa de Regularização do Simples Nacional e ao edital de Transação do Contencioso de Pequeno Valor do Simples Nacional é feita on-line, no portal Regularize.





VETO

Na semana passada, Bolsonaro vetou o projeto de renegociação de dívidas que beneficiaria cerca de 16 milhões de pequenas empresas. De acordo com o relator da proposta na Câmara, deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), as empresas poderiam renegociar dívida de R$ 50 bilhões. Bolsonaro, entretanto, disse que vetou o projeto por falta de medida de compensação, o que feriria a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e porque a legislação eleitoral proíbe a concessão de benefícios em ano eleitoral.





Após a repercussão negativa, Bolsonaro disse que contava com a derrubada do seu veto pelo Congresso Nacional, ou então uma solução do próprio governo para o setor, o que acabando ocorrendo ontem com a edição das duas medidas. Na segunda-feira, ele disse que o caminho seria uma medida provisória ou uma portaria. Em conversa com jornalistas, Bolsonaro justificou seu veto afirmando que havia interesse do governo em aprovar o projeto, mas tinha dois problemas. O projeto não apresentava compensação financeira necessária, já que o Refis (Programa de Recuperação Fiscal) para a pequena empresa implica renúncia tributária e precisa ser coberto por outras fontes de recursos.





O presidente argumentou que se sancionasse o texto cometeria crime de responsabilidade. Ele citou ainda que a sanção o deixaria em situação de "fragilidade" diante da legislação eleitoral. “A decisão foi minha de vetar. Não poderia responder a processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ficar com o flanco aberto. No dia seguinte, passei missão para o ministro Paulo Guedes (Economia) buscar alternativa”, disse.





O veto de Bolsonaro pode ser derrubado no Congresso. De acordo com o Ministério da Economia, o projeto tem "vício de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, porque, ao instituir o benefício fiscal, a proposta implicaria renúncia de receita". Segundo a pasta, a renúncia total foi estimada em R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 489 milhões em 2022.





O relator da proposta na Câmara e presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), Marco Bertaiolli (PSD-SP), criticou o veto de Bolsonaro. “O argumento não procede, pois, com o parcelamento, o dinheiro voltaria para o caixa do governo. Se parcelar (os débitos), eles serão pagos. O governo vetou a possibilidade de receber esses valores” disse. O deputado disse ainda que o veto impede as empresas de gerarem empregos. "Não se trata de renúncia fiscal, é um parcelamento especial de débito e, mesmo que fosse isso, o valor é muito pequeno, aproximadamente R$ 500 milhões em 2022", afirmou.