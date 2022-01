Bolsonaristas voltam a espalhar fake news sobre vacina contra COVID (foto: PIXABAY/REPRODUÇÃO) As redes bolsonaristas e negacionistas voltaram a atacar e estão a todo vapor em uma campanha antivacina. Em grupos e perfis relacionados, usuários espalham fake news colocando em xeque a gravidade da pandemia da covid-19 e a eficácia dos imunizantes contra a doença. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que costuma se colocar contra a vacinação, também tem feito campanha contra a imunização de crianças.





Em perfis abertos, os bolsonaristas usam fotos de médicos e desconhecidos e sustentam que os vacinados são mais suscetíveis a contrair o novo coronavírus. Outros posts também afirmam que remédio de piolho e malária pode ser eficaz contra a doença.





Outro caso, em uma conta no Twitter, atribuída a uma pessoa com nome de Arlene Ferrari Graf, é divulgada a história de um rapaz de 28 anos que supostamente morreu após tomar a vacina contra a covid-19. Nesta sexta-feira (7/1), a empresa suspendeu a rede por violar os termos de uso. No entanto, os posts continuam circulando em canais bolsonaristas.





Bolsonaro contra a vacina infantil

O presidente tem se colocado radicalmente contra a vacinação de crianças. Um dia depois de o governo federal anunciar o cronograma de imunização infantil, o chefe do Executivo voltou a criticar o assunto e afirmou que não vacinará a própria filha, de 11 anos.





Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, 311 crianças de cinco a 11 anos morreram vítimas da covid-19 desde o início da pandemia.