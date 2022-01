Bolsonaro cita Lei Rouanet e ataca Ivete e Zé de Abreu: 'Estão chateados'

Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Tv Brasil/Reprodução)



As declarações foram dadas em entrevista coletiva realizada após o chefe do Executivo deixar o hospital em que estava internado por obstrução no intestino. O presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou, nesta quarta-feira (5/12), a cantora Ivete Sangalo e o ator José de Abreu, ao citar mudanças na Lei Rouanet.As declarações foram dadas em entrevista coletiva realizada após o chefe do Executivo deixar o hospital em que estava internado por obstrução no intestino.

LEIA TAMBÉM: Camarão mal mastigado foi o que causou internação de Bolsonaro

Ivete viralizou nas redes recentemente após puxar um coro contra o presidente em um show realizado em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Já o ator Zé de Abreu tem seus posicionamentos políticos já declarados e é filiado ao partido do opositor de Bolsonaro, o PT. Nos últimos dias, o ator discutiu com Carlos Bolsonaro, filho do presidente, pelas redes sociais.





Na entrevista, Bolsonaro afirmou que seu governo diminuiu o limite das verbas destinadas a artistas e que isso afetou a cantora e o ator.





“Estamos mexendo na Lei Rouanet. Nós queremos a Lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira e não para figurões ou figuronas como a querida Ivete Sangalo. Ela está chateada, o Zé de Abreu está chateado, porque acabou aquela 'teta' deles, gorda, de pegar até R$ 10 milhões por ano da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão. Eu não quero que me defenda, eu quero que fale a verdade a meu respeito”, afirmou.

A Lei Rouanet faz parte do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Para estar apto a receber recursos por meio desse mecanismo, um artista, produtor cultural ou instituição pode submeter uma ideia para análise da Secretaria Especial da Cultura. Caso seja aprovado, o projeto poderá tentar captar recursos junto a apoiadores, que podem ser empresas ou pessoas físicas.