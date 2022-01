Camarão mal mastigado foi o que causou internação de Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado dos médicos após receber alta, nesta quarta-feira (5/1) (foto: Instagram/Reprodução)

O médico do presidente Jair Bolsonaro (PL), Antônio Luiz Macedo, confirmou que o que levou à internação de 2 dias do chefe do Executivo Federal, por obstrução intestinal, foram camarões mal mastigados.