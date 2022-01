Bolsonaro defende eleições, mas ataca TSE: 'Ninguém é dono da verdade'

AM

Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Isac Nóbrega/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, durante coletiva no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ter alta nesta quarta-feira (5/1), que as eleições de 2022 serão “limpas” porque as Forças Armadas vão participar de “todo” o processo eleitoral. "Teremos eleições limpas e transparentes, pode ter certeza disso", afirmou.

Ainda segundo Bolsonaro, o Ministério da Defesa fez diversos questionamentos ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, sobre a fragilidade das urnas.





"E não vai ser com bravata, de quem quer que seja no Brasil, que nós vamos aqui aceitar o que querem impor à nossa população. O brasileiro merece eleições limpas e transparentes e ninguém é dono da verdade aqui no nosso país. Então, a lei vai ser cumprida e não teremos, ou melhor, teremos eleições limpas e transparentes, pode ter certeza disso", acrescentou.

No sistema eleitoral brasileiro não existe nenhum tipo de comprovação de que a urna eletrônica é passível de fraude. De acordo com o TSE, o aparelho é de extrema segurança e não pode sofrer nenhum tipo de ataque porque ele não está ligado ao sistema nom momento dfa votação.