Haddad ironiza Bolsonaro após receber alta: 'Dor de barriga conveniente'

Adversário de Bolsonaro nas eleições em 2018, Haddad ironizou a internação do presidente para tratar uma obstrução intestinal (foto: AFP)

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) subiu o tom contra o presidente Jair Bolsonaro nas últimas 24 horas. Adversário de Bolsonaro na corrida pelo Palácio do Planalto em 2018, Haddad ironizou a internação do presidente para tratar uma obstrução intestinal."Um dor de barriga conveniente e o desprezo de Bolsonaro pelo Nordeste some do noticiário", escreveu o petista no Twitter.Haddad também criticou as declarações presidenciais, que, segundo o petista, são "cada vez mais mentirosas". "Segundo uma agência de checagem, 606 declarações feitas por Bolsonaro em 2019 foram classificadas como falsas, média de 1,6 mentira por dia.Em 2020, o número subiu para 1.592, ou 4,36 por dia, e em 2021 foram registradas 2.516 falas mentirosas, elevando a média DIÁRIA para 6,9."