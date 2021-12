Alckmin será vice de Lula e Haddad vai disputar uma vaga no Senado

Lula cumprimenta Geraldo Alckmin em foto de 2006: negociações avançadas (foto: Maurício Lima/AFP)

O Blog do Vicente, do Correio Braziliense, traz matéria assinada pela repórter Cristiane Norberto, que trata da saída do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin do PSDB, nesta quarta-feira (15/10), depois de 33 anos de partido. A decisão do agora ex-tucano teria sido tomada para sedimentar sua candidatura a vice-presidente na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Alckmin deve se filiar ao PSB.