Chuvas: cidades de Minas contabilizam prejuízos para receber ajuda federal

Ministro Rogério Marinho e o senador Alexandre Silveira sobrevoando os municípios mineiros mais afetados pelas fortes chuvas (foto: Reprodução/Ministério do Desenvolvimento Regional)





Nessa segunda-feira (3/1), os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Flávia Arruda, da Secretaria Geral da Presidência, sobrevoaram os municípios mais afetados, nas duas regiões.





Prefeituras do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas iniciaram nesta terça-feira (4/1), com o apoio da Defesa Civil, um levantamento dos prejuízos que tiveram com os últimos temporais, que deixaram destruição e desabrigados. Com base nesse trabalho, o governo federal vai definir o valor dos recursos que serão repassados aos municípios mineiros, o que será feito por medida provisória.O senador Alexandre Silveira (PSD-MG), que acompanhou os ministros, cobrou maiores esforços das autoridades por uma resposta rápida à população atingida pelo grande volume de chuvas.