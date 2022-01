Ministro se reúne com lideranças de cidades atingidas pelas chuvas em Minas

Reunião em Alfenas, na Região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com lideranças das cidades atingidas pelo temporal em MG (foto: Reprodução/ Twitter) O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve reunido com lideranças das cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (3/1). Ele chegou a Almenara, na Região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, e agora à tarde estará em Salinas, no Norte, e ainda fará um sobrevoo para acompanhar de perto a tragédia.









Em Almenara-MG, reunião com dezenas de prefeitos do Vale do Jequitinhonha. Ouvimos as demandas das cidades atingidas pelas chuvas em MG. Por determinação do PR @jairbolsonaro , eu e a min @flaviaarrudadf estamos aqui para garantir que não faltará apoio aos municípios. Segue %uD83D%uDC47 pic.twitter.com/Vb8ATtCcU0 %u2014 Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) January 3, 2022







Ele informou ainda que o governo federal está auxiliando o estado com verbas para ações de resposta à chuva. “Desde o começo das chuvas na região, nossa Defesa Civil está mobilizada e atuando em conjunto com o estado para levar apoio à população vítima destas ocorrências. Já reconhecemos a situação de emergência de 77 municípios de MG e liberamos R$ 47 milhões para ações de resposta”, destacou.





Representantes da bancada de Minas no Congresso nos acompanham. Conosco os deputados Diego Andrade, @oficialigortimo, @ZeSilva_ e @newton1510 os Senadores @carlosaviana e Alexandre Silveira. pic.twitter.com/wDBlkykvyC %u2014 Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) January 3, 2022







As chuvas que atingem o Brasil deixaram, até a última quinta-feira (31/12), 124 municípios mineiros com decretação de situação de emergência. Desde 1º de outubro, quando é contabilizado o início do período chuvoso, seis pessoas morreram em Minas em virtude dos temporais e milhares perderam suas moradias.





Os números divulgados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/MG) mostram que 2.683 mineiros ficaram desabrigados (tiveram a moradia afetada por dano ou ameaça de dano e que necessitaram de abrigo provido pelo governo).





Outras 11.337 foram desalojadas (obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente a habitação e que, não necessariamente, precisam de abrigo liberado pelo estado – podem ter se abrigado em casa de familiares, por exemplo).