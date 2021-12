Zema sobre chuvas em Minas: 'É necessário ter agilidade nesse momento'

Em 13 de dezembro, Zema já havia visitado municípios atingidos pela chuva (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG ) O governador Romeu Zema (Novo) visita nesta quarta-feira (29/12) as cidades mais afetadas pelas fortes chuvas, no Norte de Minas. Municípios da região estão debaixo d’água e pelo menos 10 deles decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Famílias estão sendo levadas para locais seguros.





Zema ainda destacou a atuação da Defesa Civil nesses últimos dias para evitar danos maiores. “A Defesa Civil se planeja antes, inclusive avisa áreas de risco sobre questões de alagamentos, deslizamentos que podem acontecer. Há 15 dias estive no Vale do Jequitinhonha, em cidades que foram atingidas por enchentes e a Defesa Civil já está tomando as providências, analisando quantas famílias, quantas pessoas, tiveram que ser desalojadas de suas casas para que essas pessoas tenham um lugar provisório até que a água abaixe, até que as residências sejam limpas e tenham condição de receber as pessoas posteriormente”, apontou.





Ele observou que, além desse trabalho, o órgão tem fornecido itens de primeira necessidade - kit alimentação e kit limpeza - para minimizar as dificuldades das famílias atingidas. “Sofrendo sabemos que todos estão, mas que esse sofrimento seja amenizado”, lamentou o governador.





Confira a agenda de Zema na região:

Mato Verde - 10h às 11h

Rio Pardo de Minas - 11h25 às 12h45

Salinas - 13h25 às 14h45

Porteirinha - 15h às 16h20