Doria diz que São Paulo vai vacinar crianças mesmo sem aval de ministério

O governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência, João Doria (PSDB), afirmou que o plano do estado é iniciar a vacinação da faixa etária de 5 a 11 anos o mais rápido possível, mesmo sem aprovação do Ministério da Saúde.

Desde o ínicio da pandemia, Doria trava batalhas com o governo de Jair Bolsonaro (PL) devido a vacinação. O tucano é a favor da imunização de todos os brasileiros, enquanto Bolsonaro chefia uma campanha antivacina, desincentivando a aplicação de doses.

De acordo com Doria, quando o assunto é vacina, a questão não é de "formalização", mas de proteção à população. Ele afirmou que mesmo sem o sinal verde do ministério, confia que o governo paulista terá as vacinas para iniciar a imunização das crianças logo no início de janeiro.