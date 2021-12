Fátima Bernardes sobre fake news postada por Eduardo Bolsonaro: 'Crime'

Fátima repudia fake news (foto: Tv Globo/Reprodução)

A apresentadora Fátima Bernardes desmentiu uma postagem feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no domingo (26/12). As imagens insinuavam que Fátima discutia, em seu programa, o cancelamento do Natal por conta das “saidinhas” temporárias de detentos no fim do ano.