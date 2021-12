Olavo: 'Bolsonaro é o melhor gerente administrativo que este país já teve'

Anteriormente, Olavo também foi à rede social dizer que homens 'simples' não devem ser valorizados. (foto: YouTube/Reproducao) Olavo de Carvalho, escritor considerado "guru" do bolsonarismo, afirmou nesta segunda-feira (27/12) que Jair Bolsonaro (PL), presidente da República, é o melhor "gerente administrativo" que o Brasil já teve.









Anteriormente, Olavo também foi à rede social dizer que homens "simples" não devem ser valorizados. Isso porque, nesta segunda, viralizou uma foto de Bolsonaro em frente a um bar do Guarujá, cidade do litoral de São Paulo, onde o presidente esteve antes do Natal, celebrado no último sábado (25).





A imagem fez com que apoiadores ligassem a simplicidade ao atual presidente. "No Brasil, a incultura é mérito: faz do seu portador 'um homem simples', quase um santo", iniciou Olavo.





"Bolsonaristas: Vocês já esqueceram que o Lula também foi louvado por ser 'um homem simples'?", completou o guru bolsonarista.