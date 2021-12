Wyllys diz que Tebet finge surpresa com 'caráter fascista' de Bolsonaro

Jean Wyllys, jornalista e escritor, mora na Espanha, onde faz doutorado em Ciência Política (foto: Reprodução/Facebook Jean Wyllys) O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT-RJ) criticou nesta segunda-feira (27/12) a senadora Simone Tebet (MDB-MS), cotada para disputar a Presidência da República nas eleições de 2022. Tebet tem feito críticas a Jair Bolsonaro (PL), presidente da República, o que foi visto por Wyllys como cinismo, já que o parlamentar vê a reação da senadora como fingimento.









O comentário mais recente de Tebet sobre Bolsonaro, que deve se candidatar à reeleição em 2022, foi feito nesse fim de semana. Ao "Diário de Notícias", jornal de Portugal, a senadora afirmou que Bolsonaro foi o pior presidente do Brasil na história.





"Ninguém podia imaginar uma gestão tão ruim, nem que o presidente Bolsonaro pudesse entrar para a história como o pior presidente da história do Brasil. Ninguém imaginava que ele poderia namorar com o autoritarismo ou ameaçar as instituições democráticas e tentar mudar todo o pensamento de uma geração com o discurso de ódio contra as minorias", disse Tebet ao jornal português.