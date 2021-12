Michelle fala mais do que Jair Bolsonaro em pronunciamento de Natal

Jair e Michelle Bolsonaro durante o pronunciamento em rede nacional (foto: Reprodução/YouTube Planalto) Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro (PL), presidente da República, falou mais do que o marido no pronunciamento deste ano de Natal, em rede nacional. A partir das 20h30 desta sexta-feira (24/12), o presidente e a primeira-dama elogiaram de forma genérica as ações do governo federal e desejaram um feliz Natal aos brasileiros e também um feliz ano novo.









Veja, abaixo, a íntegra do pronunciamento da Presidência da República no Natal de 2021:





Jair Bolsonaro: "Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, chegamos a mais um Natal"





Michelle Bolsonaro: "Um tempo especial na vida de todos os brasileiros. Tempo de agradecer, construir e confraternizar"





Jair Bolsonaro: "Estamos finalizando mais um ano. Um ano de muitas dificuldades. Contudo, não nos faltaram seriedade, dedicação e espírito fraterno no planejamento e na construção de políticas públicas em prol de todas as famílias"





Michelle Bolsonaro: "Com dignidade e respeito ao próximo, não economizamos esforços para apoiar a todos, em especial, os mais vulneráveis. Não nos afastamos, em nenhum momento, do que acreditamos e defendemos: Deus, pátria, família e liberdade. Agradecemos a cada brasileiro pela confiança em nosso país, desejamos que todos celebrem este Natal do jeito que amamos, com nossos familiares e amigos. Temos a honra de desejar a você e à sua família um Natal abençoado e repleto de alegrias"





Jair Bolsonaro: "Que 2022 seja um ano de esperança, conquistas e realizações. Que Deus proteja as nossas famílias, muito obrigado".