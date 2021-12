Vídeo: vereador em Minas chama pensador Paulo Freire de 'capeta velho'

Noka do Fizico (à esquerda, de branco) dispara contra o escritor Paulo Freire (foto: Reprodução/Redes sociais)



Um vereador de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira, ganhou repercussão nas redes sociais depois de chamar o educador e filósofo Paulo Freire (morto em 1997) de “capeta velho” em sessão na Câmara na última terça-feira (14/12). O parlamentar Antônio de Souza Lima Neto, mais conhecido como Noka do Fizico (Republicanos), atacou o pensador depois que Câmara aprovou projeto de lei que prevê o rateio dos recursos do Fundeb para os professores.

Vários educadores estiveram presentes no plenário durante a votação e presenciaram o episódio. Não houve reação deles no momento.





“Eu só quero dizer uma coisa. Eu fico muito feliz aqui nessa casa de saber que algumas pessoas não conhecem Karl Marx e Antônio Gramsci, mas fico triste de saber que outros conhecem e esses que conhecem fica tentando implantar o Gramscismo aqui”, disse Noka do Fizico .





“E quanto a Paulo Freire, quem não conhece o capeta é Paulo Freire. Aquele diabo, capeta violento. Então é muito simples, está resolvido, é isso aí. Granmcismo acima de mim não vai colar não. Quanto ao Paulo Freire, aquele capeta velho, quem gostar dele vai gostar dele onde quiser”, completou o vereador.

Momentos antes da fala de Noka, o vereador Guilherme Guimarães (PT), da oposição, havia feito discurso em homenagem a Paulo Freire pelo centenário de nascimento, comemorado em 19 de setembro. A sessão contou com a presença do deputado estadual Betão (PT), que também falou sobre o legado do pensador brasileiro.

O presidente da Câmara, Gerson Gomes de Freitas (Avante) não vai abrir procedimento para apurar a conduta antiética do parlamentar.

Em contato com o Estado de Minas, Noka do Fizico disse que, no momento do discurso, tentou, na verdade, afontar Guilherme Guimarães, que pertence à oposição. Ele disse que não quis ofender os professores presentes. "Foi um momento de infelicidade. Tem um vereador aqui que é de esquerda e quer implantar o gramschismo. E para não chamá-lo de capeta eu disse que o Paulo Freire era o capeta. Em cidade pequena, as pessoas valorizam. Está tranquilo."

"Queria mandar o Guilherme Guimarães para a PQP", complementa.

Citado pelo vereador, Gramscismo se refere ao conjunto de ideias atribuídas ao pensador Antônio Francesco Gramsci, cuja filosofia se baseia no comunismo e no marxismo.

Advogado de formação, Noka admite que admira os estudos feitos por Paulo Coelho, mas que continua defendendo sua própria convicção de direita. "Eu sou conservador e defendo o catolicismo e o cristianismo. Não tenho nada contra os outros ideiais, mas minha bandeira é essa e vou continuar defendendo ela. Quanto a Paulo Freire, não tenho nada contra. Falei dele num momento de calor. Tenho meu pensamento, mas acho bacana o trabalho dele."

Moradores de Visconde do Rio Branco disseram que Noka do Fizico costuma ter comportamento muito agressivo nas reuniões. Vídeos de sessões anteriores mostraram o parlamentar em atrito com vereadores da oposição.

Em trechos que circulam nas redes sociais, ele classificou os colegas como “incompetentes” e “analfabetos” e disse para outros “eu tenho ódio da sua cara, rapaz. M...”.