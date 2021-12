José de Abreu desiste de candidatura a deputado: ''Quebraria meus filhos''

José de Abreu tinha falado do interesse na candidatura pelo Partido dos Trabalhadores em outubro (foto: TV Globo/ Reprodução)

O ator José de Abreu desistiu de lançar sua candidatura como deputado federal no ano que vem. "Obrigado pelo apoio e compreensão", disse ao anunciar a decisão pelas redes sociais. O ator José de Abreu desistiu de lançar sua candidatura como deputado federal no ano que vem. "Obrigado pelo apoio e compreensão", disse ao anunciar a decisão pelas redes sociais.





O artista tinha falado do interesse na candidatura pelo Partido dos Trabalhadores em outubro. Vale lembrar que os planos do artista em pleitear uma vaga na política não são recentes.

À Folha de S. Paulo, Zé de Abreu disse que a desistência é para preservar as carreiras dos filhos, que trabalham em empresas de streaming internacionais e que têm um compliance rígido em relação a agentes públicos.





"Eu quebraria meus filhos, que não poderiam mais atuar plenamente em suas profissões por ter um pai politicamente exposto", disse.





Abertamente apoiador do ex-presidente Lula, José de Abreu se autoproclamou presidente do Brasil em 2019 em tom de ironia para criticar o apoio do presidente Jair Bolsonaro ao autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó.