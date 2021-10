Ator José de Abreu quer se candidatar a deputado pelo PT, diz colunista

José de Abreu quer se candidatar para deputado do Rio de janeiro pelo PT (foto: Reprodução/Instagram )





Vamos pensar só pra frente? Ignorar tudo o que foi feito contra Lula, contra Dilma? Só não vamos perdoar o que foi feito contra o povo, só ele pode.#LULA2022 #Freixo #ZedeAbreu ? %u2014 José de Abreu (@zehdeabreu) October 14, 2021 Ainda segundo a colunista, o ex-presidente Lula não concordou com a possível candidatura por entender que José de Abreu pode influenciar mais pessoas como ator da TV Globo.





Apesar disso, a candidatura teria o apoio do ex-ministro da Casa Civil, no governo Lula, José Dirceu, condenado no Mensalão e também na Lava-Jato.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira





O ator José de Abreu, de 74 anos, poderá se candidatar a deputado federal nas eleições de 2022. O artista quer deixar a Globo para representar o PT, de acordo com a colunista da Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo.