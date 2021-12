Câmara de BH vota nesta quarta proibição de fogos de artifício na cidade

Para ser aprovado, o projeto precisa do "sim" de 21 ou mais parlamentares. O projeto contempla ainda a proibição de 'quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso' em BH.

A proposta recebeu parecer pela aprovação de três comissões: Legislação e Justiça; Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana; e Orçamento e Finanças Públicas. Contudo, não teve parecer da comissão de Administração Pública.

Há uma emenda ao projeto, de autoria do vereador Álvaro Damião (DEM), no qual determina que a proibição se refira a artefatos que ultrapassem os 120 decibéis à distância de 100 metros da explosão. Caso seja aprovado nesta quarta, o texto volta para as comissões temáticas também para votação desta emenda no segundo turno.