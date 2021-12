Contra Moro, três senadores do Podemos votam a favor da PEC

AM

Sergio Moro (foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil) Parte da bancada do Podemos no Senado foi contra o posicionamento do pré-candidato à Presidência pelo partido Sergio Moro e votou a favor da PEC dos Precatórios nesta quinta-feira (2/12).

Dos nove senadores do partido, três foram favoráveis à proposta.

Votaram pela aprovação do texto da PEC os senadores Marcos do Val (Podemos-ES), Jorge Kajuru (Podemos-GO) e Flávio Arns (Podemos-PR). Os outros seis foram contra.

Sergio Moro, assim como alguns outros presidenciáveis, já tinha se posicionado contra a matéria. De acordo com o ex-juiz, a PEC aprofundará a crise econômica, aumentando o desemprego e diminuindo o salário dos trabalhadores.

"Não há como não ter compaixão com os brasileiros e brasileiras que infelizmente passam fome em decorrência do desemprego e da política econômica equivocada", afirmou o ex-ministro da Justiça. "O Podemos não pode compactuar com o desemprego dos trabalhadores brasileiros e gerar situações ainda mais difíceis (à população) sob o argumento de que isso seria necessário para combater a pobreza", disse.

Entenda

O Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira (2/12), em segundo turno, o texto-base da PEC dos Precatórios, com 64 votos a favor, 13 contra e 2 abstenções.

A PEC é a principal aposta do governo Jair Bolsonaro (sem partido) para bancar o programa social Auxílio Brasil. Caso seja aprovada, a proposta deve abrir uma brecha superior a R$ 106 bilhões no orçamento.





Os precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça. A proposta também limita o pagamento anual das dívidas da União reconhecidas pela Justiça e altera o período de cálculo de inflação que reajusta o teto de gastos.