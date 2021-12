Senado aprova PEC dos Precatórios; texto volta para a Câmara

AM

Senado Federal discute PEC dos Precatórios (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira (2/12), em segundo turno, o texto-base da PEC dos Precatórios, com 64 votos a favor, 13 contra e 2 abstenções.

A PEC é a principal aposta do governo Jair Bolsonaro (sem partido) para bancar o programa social Auxílio Brasil. Caso seja aprovada, a proposta deve abrir espaço superior a R$ 106 bilhões no orçamento.

Os precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça. A proposta também limita o pagamento anual das dívidas da União reconhecidas pela Justiça e altera o período de cálculo de inflação que reajusta o teto de gastos.

O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e também já passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas precisa retornar à Câmara em decorrência de alterações no Senado.

Nas redes sociais, o senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) comemorou a vitória.



“Quem tem fome não pode esperar! Por 64 a 13, aprovamos em primeiro turno no plenário do Senado a PEC dos Precatórios. A proposta viabiliza a criação do programa Auxílio Brasil, que garante uma renda básica familiar à população em situação de vulnerabilidade social”, escreveu.