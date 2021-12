Moro compara salário com o de Lula: 'Nem deve saber o preço da gasolina'

AM

Sérgio Moro ganha salário como vice-presidente do Podemos no Paraná (foto: Saulo Rolim/Podemos) Jovem Pan. O pré-candidato à Presidência Sérgio Moro (Podemos) afirmou, nesta quinta-feira (2/12), que ganha menos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi feita para a

Moro foi questionado sobre o salário bruto de R$ 22 mil que receberá como vice-presidente do Podemos no Paraná. Líquido, o ex-juiz deve receber R$ 15 mil.





“Escolhemos um vencimento junto ao Podemos, por uma posição de dirigente partidário, e é um valor menor do que ganha o candidato do PT, Lula”, disse Moro. “Nem tem despesa de carro e deslocamento. Acho que não deve saber o preço da gasolina porque anda lá com o pessoal da segurança”, brincou Moro ao falar sobre o ex-presidente.





Lula é possível adversário de Moro nas eleições de 2022 e recebe R$ 27 mil do Partido dos Trabalhadores (PT) e mais um salário de R$ 12 mil por ser ex-presidente.