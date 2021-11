Aziz: 'Carlos Bolsonaro tem problemas íntimos pra resolver com ele'

Senador Omar Aziz (PSD-AM) (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) O senador Omar Aziz (PSD-AM), que foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, fez um pedido para que o Ministério Público (MP) investigue o “maior responsável pelas fake news” durante a pandemia, o vereador pelo Rio de Janeiro e filho do presidente “02” Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro (Republicanos).



A declaração foi feita nesta quinta (25/11), durante coletiva de imprensa ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que era vice da CPI, e do senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da comissão.





Mais cedo, Carlos apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime pedindo a investigação de Renan Calheiros (MDB-AL) e de Aziz, enquanto estavam à frente da CPI, por prevaricação e violação de sigilo funcional.









“Ele tava doido para vir aqui falar e a gente não deu essa oportunidade. Encaminhamos pro MP-RJ a denúncia, mas não senti firmeza no procurador do Rio. Espero que o MP possa fazer a investigação contra o maior responsável por fake news que matou milhares de pessoas: Carlos Bolsonaro”, afirmou.





Aziz ainda pediu para que o MP puna Carlos pela morte dos brasileiros. “Chegamos a 600 mil mortes por esse tipo de comportamento. Um parlamentar que não tem respeito ao próximo e uma pessoa que tem problemas. A gente percebe que ele tem problemas e não somos nós os culpados. Problemas dele, que ele deve resolver com ele, no íntimo dele”, pontua Omar.





A ação de Carlos Bolsonaro vai ser enviada para a Procuradoria-Geral da República, responsável por determinar a adequada apuração dos fatos.