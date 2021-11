Carlos Bolsonaro quer investigação de Omar Aziz e Renan Calheiros no STF

Carlos Bolsonaro (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) O filho “02” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime pedindo a investigação de Renan Calheiros (MDB-AL) e Omar Aziz (PSD-AM), enquanto estavam à frente da CPI, por prevaricação e violação de sigilo funcional.





De acordo com o documento enviado ao STF, Renan e Omar levantaram suspeitas de que as investigações não seriam conduzidas na forma prevista em lei.

“A CPI da Pandemia iniciou os trabalhos deixando claro que seria utilizada em desacordo com o ordenamento jurídico, com os noticiados conduzindo as investigações de acordo com os seus próprios interesses políticos e pessoais”, afirmou Carlos no texto.

Ainda segundo Carlos, o relatório final aprovado pela maioria da CPI “distribuiu a granel, sem a observância de qualquer critério jurídico-penal, os mais variados crimes, sugerindo o indiciamento de dezenas de pessoas”, dentre as quais ele mesmo.

A ação vai ser enviada para a Procuradoria-Geral da República, responsável por determinar a adequada apuração dos fatos.