Michelle Bolsonaro se fantasia de Branca de Neve

Michelle Bolsonaro (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) A primeira-dama Michelle Bolsonaro promoveu nesta terça-feira (23/11) a edição 2021 do Natal Voluntário no Palácio da Alvorada. Ao som de All I Want for Christmas is You, da cantora americana Mariah Carey, Michelle se fantasiou de Branca de Neve para recepcionar crianças carentes na residência oficial. As imagens foram postadas no Instagram.

A ação foi promovida pelo programa Pátria Voluntária, do qual Michelle é presidente, e contou com a distribuição de presentes para a criançada, além da presença de outros personagens infantis, músicas, contação de histórias e lanches.





O presidente Jair Bolsonaro e outros membros do governo também estiveram no local, como o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que publicou vídeo do evento em sua página no Twitter. "E o Natal chegou cedo aqui em Brasília! Este ano fui padrinho do Yan Kaleb, que pediu uma bicicleta. É emocionante proporcionar a felicidade dos pequenos atendidos pelo programa @patriavolunt. Vamos fazer um natal melhor às nossas crianças", postou.





