Prévias do PSDB: governo Leite pagou R$ 6 milhões à criadora de app

Governador do RS, Eduardo Leite (foto: FELIPE DALLA VALLE/PALÁCIO PIRATINI/D)



O governo do Rio Grande do Sul, liderado por Eduardo Leite (PSDB), pagou cerca de R$ 6 milhões para a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs), em um contrato para prestação de serviços de análise, arquitetura, programação de software de produtos e aplicativos. A Faurgs foi a responsável por criar o aplicativo, que acabou sofrendo problemas durante as prévias tucanas.

Leite era um dos concorrentes das eleições internas do partido. Além dele, Arthur Virgílio (PSDB) e João Doria (PSDB) também concorriam à vaga para a candidatura à Presidência.

Entre outubro de 2020 e outubro de 2021, a Faurgs recebeu R$ 5,96 milhões do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), cujo maior acionista é o governo gaúcho. O contrato foi assinado por Cláudio Coutinho Mendes, presidente do Banrisul indicado ao cargo por Leite. As informações são da revista Veja.

As prévias tucanas foram marcadas por muita confusão. Com a instabilidade do aplicativo, muitos membros do partido não conseguiram votar no último domingo (21/11), data marcada para a eleição. Por isso, as prévias precisaram ser interrompidas.

O aplicativo criado pela Faurgs, que registra os votos de filiados em geral, deixou de funcionar em vários estados.

Na noite de segunda-feira (22/11), o PSDB anunciou que a votação das prévias presidenciais do partido será concluída até o próximo domingo (28/11). Segundo o partido, a decisão foi tomada em conjunto pela direção do partido e pelos três pré-candidatos.