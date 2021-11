PSDB decide adiar conclusão de prévias após falhas no aplicativo de votação

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press ) Após diversas falhas no aplicativo de votação das prévias do PSDB, o partido anunciou, na noite deste domingo (21), que o processo será concluído em nova data a ser definida. A Executiva Nacional estava reunida com os candidatos João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio desde às 15h. A reunião teve fim logo antes das 18h, quando estava prevista uma coletiva de imprensa.









Para votar por meio do aplicativo, é preciso confirmar a identidade informando o título de eleitor e através de uma foto para reconhecimento facial. Usuários relataram problemas tanto na busca pelo título de eleitor quanto na verificação facial.





A votação estava prevista para ocorrer a partir das 7h e ir até às 15h. O anúncio do vencedor deveria ocorrer às 17h, mas diante das dificuldades técnicas no aplicativo, o partido anunciou que estenderia o período de votação até às 18h.





Por volta das 15h, o problema ainda não tinha sido resolvido e apoiadores ainda relatavam que estavam sendo impedidos de votar. No mesmo horário, a votação presencial foi encerrada e as urnas começaram a ser desmontadas. Em seguida, os candidatos se reuniram com Bruno Araújo, presidente da sigla, na sede do PSDB em Brasília.





O processo de votação em aplicativo encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica, que não comportou a demanda+ — PSDB %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@PSDBoficial) November 21, 2021





Leia a íntegra do comunicado do PSDB

O PSDB concluiu, às 18h deste domingo, o processo de votação em urna eletrônica para a escolha do candidato do partido à presidência da República.





O processo de votação em aplicativo encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica, que não comportou a demanda dos votantes das prévias.









Os votos registrados neste domingo estão preservados e o PSDB está definindo, junto com os candidatos, em que momento o processo será retomado.





O PSDB definirá nova data para reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do nosso candidato às eleições presidenciais de 2022.





Os votos recebidos tanto pelo aplicativo quanto por meio das urnas eletrônicas ao longo deste domingo serão totalizados ao final do processo de votação.





A integridade e a segurança do sistema estão totalmente preservadas.





Todos os votos registrados desde a abertura da votação neste domingo estão válidos e serão computados.