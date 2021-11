Carlos Bolsonaro critica quem 'pula etapas' políticas: 'Sem a mínima noção'

Filho do presidente da República fez post 'enigmático' no Twitter (foto: Sérgio Lima/AFP)

Bem, atualmente falar em ser CANDIDATO a vereador, nem pensar. A estadual? Não, muito pouco. Federal, no mínimo. Senador seria ideal. Muitos sem a mínima noção, pularam fases que só demonstram que não há compromisso com o eleitor, mas somente uma preocupação seus próprios planos! %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 13, 2021

Carlos Bolsonaro (Republicanos), vereador do Rio de Janeiro, foi ao Twitter neste sábado (13/11) para criticar figuras que tentam entrar no jogo político "pulando etapas". Segundo ele, há muitos que, "sem a mínima noção", miram cargos altos já nas primeiras participações em processos eleitorais."Bem, atualmente, falar em ser candidato a vereador, nem pensar. A (deputado) estadual? Não, muito pouco. Federal, no mínimo. Senador seria ideal. Muitos sem a mínima noção, pularam fases que só demonstram que não há compromisso com o eleitor, mas somente uma preocupação (com) seus próprios planos", disse ele.O filho "02" do presidente escreveu sobre o assunto na mesma semana em que o ex-juiz Sergio Moro se filiou oficialmente ao Podemos. Outrora aliado de Jair Bolsonaro (ainda sem partido, mas apalavrado com o PL), o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública resolveu entrar na vida partidária e já é cogitado como candidato ao Palácio do Planalto.Carlos é vereador fluminense desde 2000, sem interrupções. "Sou do tempo em quer ser candidato a vereador era uma guerra, ser eleito então, que conquista. Vamos tentar mudar algo? Quase impossível, mas tentamos e tentamos!", exclamou."Analisando o cenário que convivo há décadas, sim, temos que preencher espaços em todas as esferas para realmente mudar algo. Entretanto, o que se vê não é compromisso com o país. Sempre foi consigo mesmo do jeito mais fácil e tonto possível! Enfim, boas análises e escolhas, Brasil!", encerrou o parlamentar.