Pesquisa Genial/Quaest: Lula venceria as eleições no 1º turno

Conforme a pesquisa divulgada, Lula venceria no primeiro turno as eleições de 2022 (foto: EVARISTO SA / AFP) A jornalista Rosana Hessel publicou um texto no Blog do Vicente , no Correio Braziliense analisando mais dados da pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10/11). Desta vez, o foco foi para quem venceria as eleições, que serão disputadas em 2022, ao cargo de presidente da República. Segundo os números, 'se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderia vencer os demais pré-candidatos no primeiro turno. De acordo com o levantamento, o petista teria mais de 50% dos votos válidos.'









Se a disputa fosse para o segundo turno, conforme a pesquisa, 'entre Lula e Bolsonaro, o petista teria 57% contra 27%. Se a disputa fosse com Moro, Lula também venceria, com 57% contra 22%. Se o adversário do petista fosse Ciro Gomes (PDT) no segundo turno, o placar de Lula seria 57% contra 20%. Contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), Lula teria 57% e o tucano, 14%. O governador de São Paulo, João Dória (PSDB) também não teria chance contra Lula. O placar seria de 58% e 13%, respectivamente. Já o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na lanterna, teria 12% enquanto Lula, 59%.'