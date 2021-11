Pesquisa Genial/Quaest: aprovação de Bolsonaro atinge pior índice no ano

'Conforme o levantamento, Bolsonaro vem perdendo popularidade inclusive entre quem votou nele em 2018' (foto: EVARISTO SA / AFP)

A jornalista Rosana Hessel publicou um texto, no Blog do Vicente , no Correio Braziliense , analisando os números da pesquisa da Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (10/11). Segundo os dados, 'a aprovação do governo Jair Bolsonaro (sem partido) atingiu o pior momento no ano. De acordo com o levantamento 69% das entrevistados acham que Bolsonaro não merece mais quatro anos de governo, em sintonia com a piora das perspectivas em relação à economia, uma vez que, para 73% dos entrevistados houve piora na situação econômica.'