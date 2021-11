Moraes revoga prisão de Daniel Silveira, mas impõe proibições

AM

Daniel Silveira (foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes revogou, nesta segunda-feira (8/11), a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira . O parlamentar estava detido por ameaçar os ministros do STF.

Na decisão, Moraes também proibiu o acesso de Silveira às redes sociais. Ele também está vetado de fazer qualquer contato com outros investigados do inquérito das fake news - que investiga ataques contra a democracia.





A decisão de Moraes foi tomada depois que a defesa de Daniel Silveira apresentou as alegações finais no processo que o manteve preso por ataques contra as instituições democráticas.





Moraes considerou que a ordem de prisão poderia ser flexibilizada porque a fase de instrução criminal foi encerrada.