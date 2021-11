Filiação de Bolsonaro está encaminhada, diz líder do PL no Senado

Bolsonaro estava dividido entre o PL e o Progressistas (PP) (foto: PR/REPRODUÇÃO) O líder do Partido Liberal (PL) no Senado, Wellignton Fagundes (MT), disse ao chegar no Palácio do Planalto para uma reunião com o ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e a secretária de Governo, Flávia Arruda, que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve se filiar à sigla.

De acordo com Fagundes, a filiação está bem alinhada e que a possibilidade se ampliou devido às últimas conversas do chefe do Executivo com o partido.

“Não tenho autorização para já falar o dia da filiação, mas posso adiantar que está bem encaminhada”, disse.

Ao ser questionado por um repórter, porém, se a data seria 22 de novembro, o senador acabou confirmando. Segundo ele, a data é “ideal” por ser simbólica, por ter o número do partido.

Bolsonaro estava dividido entre o PL e o Progressistas (PP). O presidente nacional do PP é o ministro Ciro Nogueira. A filiação de Bolsonaro ao partido seria estratégica, já que o grupo faz parte do centrão. Arthur Lira, presidente da Câmara, também é filiado do partido.

Apesar dessa estratégia, o presidente resolveu seguir em outra sigla. Isso porque Bolsonaro teria mais controle, ao menos, de diretórios regionais e algumas indicações de candidatos para as eleições de 2022.





O “centrão” reúne partidos que não têm uma ideologia política. São legendas que se tornaram conhecidas por negociar cargos e favores com o Planalto.

O presidente sempre foi grande crítico do grupo. Em 2018, durante campanha eleitoral, ele afirmou que nunca se misturaria com o centrão. Bolsonaro também costumava dizer que o erro dos governos petistas era ter entregado ministérios para o centro.