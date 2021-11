Deputado diz que acidente que matou Marília será apurado na CPI da Cemig

Aeronave atingiu fios de alta tensão da Cemig antes de cair (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação )







O deputado Professor Cleiton, sub-relator da CPI da Cemig, sugeriu neste sábado (6/11) que a direção da companhia pode ter contribuído para o acidente de avião que tirou a vida da cantora Marília Mendonça e de outras quatro pessoas. "Os responsáveis serão identificados e devidamente responsabilizados", disse o parlamentar, ao afirmar que a tragédia será apurada na CPI.









"O lamentável acidente aéreo ocorrido nas proximidades de Caratinga, que ceifou 5 vidas, incluindo a da cantora #MariliaMendonca, abrirá um novo capítulo na #CPIdaCemig", escreveu em sua conta no Twitter, no início da tarde de hoje.





"A negligência da atual diretoria, a avidez pela privatização do atual governo, que tem levado ao sucateamento da empresa e a corrupção na CEMIG, podem ter provocado mais essa tragédia. Os responsáveis serão identificados e devidamente responsabilizados", afirmou.





Por outro lado, a Cemig explicou que a Linha de Distribuição atingida pela aeronave está fora da zona de proteção do Aeródromo de Caratinga, nos termos de Portaria específica do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), do Comando da Aeronáutica Brasileiro.





"Reiteramos que a Cemig segue rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras e a regulamentação em vigor em todos os seus projetos", informou, em nota.

"As investigações das autoridades competentes irão esclarecer as causas do acidente. A companhia novamente lamenta esse trágico incidente e se solidariza com parentes e amigos das vítimas", finalizou.