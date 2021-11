Vídeo mostra primeiros momentos após queda de avião de Marília Mendonça

Homens ajudaram nos primeiros trabalhos de resgate após queda do avião que levava Marília Mendonça (foto: Reprodução)

Foi divulgado um vídeo que mostra os primeiros trabalhos de resgate após a queda de avião que levava a cantora Marília Mendonça, nesta sexta-feira (5/11). A aeronave que transportava a artista caiu em em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce mineiro. O acidente deixou ao menos uma pessoa morta, segundo confirmaram as autoridades no fim desta tarde.

LEIA TAMBÉM: Avião de Marília Mendonça cai em Minas; há feridos

No vídeo divulgado, homens que estavam próximos do avião acidentado, em uma cachoeira, conversam.

- Não tem ninguém falando lá dentro, não?!

- Tem não, hein?!

- O menino ia abrir a porta, mas o cara não deixou

- Quem não deixou?

- A porta não tem como abrir, não

- Se forçar ela, ela abre

Queda em Minas Gerais

A assessoria da cantora confirmou que a aeronave na qual ela viajava caiu nesta tarde. "Essa é a realidade meu povo! hahahah %uD83D%uDCAA%uD83C%uDFFC%uD83C%uDFCB%uD83C%uDFFB%uD83E%uDD6C%uD83E%uDD66 me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais!", publicou a artista em vídeo divulgado no Instagram.

A publicação, feita por volta das 15h, mostrava cenas da Marília Mendonça viajando em uma aeronave.

O Corpo de Bombeiros recebeu a chamada por volta de 15h30, para atender a ocorrência de queda de aeronave em Piedade de Caratinga, em curso d'água próximo ao acesso pela BR-474.

Segundo informações, em princípio, haveria duas vítimas com vida no interior da aeronave, ainda não informado o quadro de saúde delas. Posteriormente, as autoridades confirmaram a morte de um homem.

'Há também um forte odor de combustível no local, mas não apresenta chamas nem há risco de submersão da aeronave'', informou a corporação. Bombeiros contam com o apoio do Samu.