Políticos e autoridades lamentam morte precoce de Marília Mendonça em MG

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) foi outro parlamentar a lamentar a partida tão cedo da artista sertaneja: “Muita tristeza com a perda tão precoce de uma artista amada e admirada pelo Brasil. Minha solidariedade à família de Marília Mendonça e também das outras quatro vítimas da tragédia”.

A rainha da sofrência, Marília Mendonça, sempre foi uma voz e presença de alegria e simpatia. Isso vai ficar sempre no coração e nas memórias de todos nós, fãs dela - como eu. Meus sentimentos aos familiares dela e de todas as vítimas deste trágico acidente. %u2014 Arthur Lira (@ArthurLira_) November 5, 2021

Já o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus Filho (PV), lembrou do vazio que a cantora vai deixar, sobretudo para o filho de dois anos. Ele republicou uma postagem antiga da artista. "Terrível a notícia da tragédia ocorrida em Piedade de Caratinga. Marília Mendonça tinha só 26 anos e deixa um filho de dois anos. Força aos familiares e amigos das cinco vítimas. Reflexão tocante que ela publicou em 2019", postou.

Terrível a notícia da tragédia ocorrida em Piedade de Caratinga. Marília Mendonça tinha só 26 anos e deixa um filho de dois anos. Força aos familiares e amigos das cinco vítimas. Reflexão tocante que ela publicou em 2019: pic.twitter.com/CQlHGmUnFs — Agostinho Patrus (@agostinhopatrus) November 5, 2021



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) destacou que a cantora ficará na memória dos fãs: “A rainha da sofrência, Marília Mendonça, sempre foi uma voz e presença de alegria e simpatia. Isso vai ficar sempre no coração e nas memórias de todos nós, fãs dela - como eu. Meus sentimentos aos familiares dela e de todas as vítimas deste trágico acidente”.





Já o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, lembrou que havia sugerido aos seguidores uma canção da artista goiana: “Muito, muito triste a morte no auge da juventude e da fama da cantora e compositora Marília Mendonça, "rainha da sofrência". Quando postei uma música dela aqui, alguns meses atrás, a repercussão foi imensa. Meu carinho e solidariedade ao filho, à família e aos seus admiradores”.

Muito, muito triste a morte no auge da juventude e da fama da cantora e compositora Marília Mendonça, "rainha da sofrência". Quando postei uma música dela aqui, alguns meses atrás, a repercussão foi imensa. Meu carinho e solidariedade ao filho, à família e aos seus admiradores. https://t.co/P8gUnFTNyj %u2014 Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) November 5, 2021

Pouco depois, Barroso ele fez uma postagem em que sugeria a música “Eu Sei de Cor”, um dos maiores sucessos da cantora.





O governador de Goiás Ronaldo Caiado (Dem) decretou luto oficial de três dias por causa da morte de Marília Mendonça e autorizou que o velório seja no ginásio Goiânia Arena, "se este for o desejo da família" da artista. A cantora morreu nesta sexta-feira (5) após a queda de um avião em Minas Gerais.





"Três dias de luto oficial em Goiás. E o velório de Marília Mendonça está autorizado a ser no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família"