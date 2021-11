Bolsonaro presta homenagem a Marília Mendonça: 'país inteiro em choque'

Marília Mendonça publicou que sonhou com 'água, queda d'água e cachoeira'

Marília Mendonça publicou que sonhou com 'água, queda d'água e cachoeira'

Avião de Marília Mendonça caiu a 4 km do aeroporto em Caratinga

Avião de Marília Mendonça caiu a 4 km do aeroporto em Caratinga