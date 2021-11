Kalil se reúne com Temer e Romero Jucá na Prefeitura de BH

Kalil e Temer se encontraram na Prefeitura de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), se reúne nesta quinta-feira com o ex-presidente Michel Temer, do MDB. Quem também deve marcar presença é o ex-senador Romero Jucá (RR), outro integrante da alta cúpula emedebista.





O encontro ocorre na sede da Prefeitura de BH, no Centro da cidade. Kalil é visto como iminente candidato ao governo de Minas Gerais – nos bastidores, atos como a participação na eleição da Frente Mineira de Prefeitos (FMP) fortalecem a percepção.









Em 2020, o MDB compôs a chapa que apoiou a reeleição de Kal em BH. Internamente, a legenda enfrentou desgastes recentemente. Uma parte do partido tentou mexer na presidência estadual do partido, ocupada pelo deputado federal Newton Cardoso Junior. Ele acabou mantido no posto.





Mais cedo, Temer e Jucá se reuniram com empresários e outros interlocutores ligados ao mundo político.





Na PBH, já estão presentes muitas figuras ligadas ao MDB, como o ex-senador e ex-ministro Hélio Costa. O deputado estadual Sávio Souza Cruz, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) na Assembleia de MG, também compõe a mesa de reunião.





Outro parlamentar emedebista visto na Prefeitura de BH foi Fábio Ramalho, deputado federal que concorreu à presidência da Câmara no início deste ano.





Representantes de outras siglas, como o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), também compareceram.