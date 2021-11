"Reforça a minha admiração por ele", diz Randolfe sobre decisão de Ciro

Senador Randolfe Rodrigues apoia decisão de Ciro Gomes (foto: Senado/Reprodução )

Em sua conta no Twitter, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) cumprimentou o vice-presidente do PDT, o ex-ministro Ciro Gomes, pela decisão de suspender sua pré-candidatura à Presidência a República em 2022. O nome de Ciro é cotado como possível "terceira via" na corrida eleitoral do próximo ano. A decisão foi anunciada nas suas redes sociais nesta manhã.