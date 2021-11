PEC dos Precatórios: de 53 deputados mineiros, 11 votaram contra proposta

Texto aprovado pela Câmara limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige os valores exclusivamente pela Taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) A aprovação em primeiro turno da chamada "Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios" pela Câmara dos Deputados , na madrugada desta quinta-feira (04/11), foi apertada, com 312 a 144. O texto altera pontos quanto ao orçamento do governo federal e busca, por exemplo, viabilizar o pagamento do chamado Auxílio Brasil, programa social pensado para substituir o Bolsa Família - último pagamento relativo ao Bolsa Família, criado em 2003, aconteceu na última sexta-feira (29).









A PEC retornará ao plenário para votação em segundo turno e também para apreciação de destaques do texto, em sessões ainda a serem marcadas. Para aprovação da PEC, eram necessários 308 votos favoráveis.





Se a PEC for aprovada sem maiores alterações, haverá mudanças no teto de gastos do governo e uma flexibilização do pagamento de precatórios por parte da União, com um caixa "adicional" de R$ 91,6 bilhões de gastos em 2022, ano marcado pelas eleições gerais. O Auxílio Brasil, um dos planos de aplicação do Executivo a partir do texto, tem valor mensal planejado de R$ 400 a partir de novembro deste ano.

Veja como votaram os deputados federais de Minas

Aelton Freitas (PL) - sim





Alê Silva (PSL) - sim





André Janones (Avante) - não





Aécio Neves (PSDB) - sim





Áurea Carolina (Psol) - ausente





Bilac Pinto (Democratas) - sim





Charlles Evangelista (PSL) - sim





Delegado Marcelo Freitas (PSL) - sim





Diego Andrade (PSD) - sim





Dimas Fabiano (PP) - sim





Domingos Sávio (PSDB) - sim





Doutor Frederico (Patriota) - sim





Dr. Mário Heringer (PDT) - sim





Eduardo Barbosa (PSDB) - sim





Emidinho Madeira (PSB) - sim





Eros Biondini (Pros) - sim





Euclydes Pettersen (PSC) - sim





Franco Cartafina (PP) - ausente





Fred Costa (Patriota) - sim





Fábio Ramalho (MDB) - sim





Gilberto Abramo (Republicanos) - sim





Greyce Elias (Avante) - sim





Hercílio Coelho Diniz (MDB) - sim





Igor Timo (Podemos) - sim





Cabo Junio Amaral (PSL) - sim





Júlio Delgado (PSB) - sim





Lafayette Andrada (Republicanos) - sim





Leonardo Monteiro (PT) - não





Lincoln Portela (PL) - sim





Lucas Gonzalez (Novo) - não





Luis Tibé (Avante) - sim





Léo Motta (PSL) - ausente





Marcelo Aro (PP) - sim





Marcelo Álvaro Antônio (PSL) - sim





Mauro Lopes (MDB) - ausente





Misael Varella (PSD) - sim





Newton Cardoso Jr. (MDB) - sim





Odair Cunha (PT) - não





Padre João (PT) - não





Patrus Ananias (PT) - não





Paulo Abi-Ackel (PSDB) - sim





Paulo Guedes (PT) - não





Pinheirinho (PP) - sim





Reginaldo Lopes (PT) - não





Rodrigo de Castro (PSDB) - sim





Rogério Correia (PT) - não





Stefano Aguiar (PSD) - sim





Subtenente Gonzaga (PDT) - sim





Tiago Mitraud (Novo) - não





Vilson da Fetaemg (PSB) - não





Weliton Prado (Pros) - sim





Zé Silva (Solidariedade) - sim





Zé Vitor (PL) - sim