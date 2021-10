Eduardo Bolsonaro parabeniza operação da PMMG: 'Só vagabundos reclamarão'

Eduardo Bolsonaro comemora ação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) (foto: AFP / EVARISTO SA)

A ação conjunta das Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar (PM), realizada na madrugada deste domingo (31/10), em Varginha, no Sul de Minas, chamou a atenção do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) parabenizou a ação em suas redes sociais.