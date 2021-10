Eduardo Bolsonaro reproduz crítica de filho de Trump contra Alec Baldwin

(foto: Angela Weiss / AFP)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou um comentário do filho do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Jr., no qual ele ataca o ator americano Alec Baldwin pelo tiro acidental em um set de filmagens. O disparo matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza durante gravação do filme Rust, após Baldwin acionar uma arma de fogo cenográfica.