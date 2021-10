Eduardo Bolsonaro posta na Gettr trecho de live do presidente removida

Em mais uma tentativa para driblar a ação do YouTube, Facebook e Instagram, que removeram a live do presidente Jair Bolsonaro em que ele faz falsa relação entre vacinas contra covid-19 e aids, um dos filhos do chefe do Executivo, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), publicou, em seu perfil na rede social Gettr, o trecho em que seu pai faz a associação.



"Postei agora pouco apenas no GETTR trecho da live do Presidente que gerou polêmica esta semana. Não o faço em todas as redes por motivos óbvios", disse o deputado em publicação no Twitter, na noite de quarta-feira (27). Eduardo afirmou que a rede social não faz censura e sugeriu que seus seguidores criassem uma conta na plataforma.



Ao promover a Gettr, Eduardo afirmou que, "em breve", a rede irá fazer até transmissão de live do presidente.



A Gettr é uma rede social criada pelo ex-assessor-chefe de comunicação do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Ao chegar no Brasil, a plataforma teve grande adesão de influenciadores digitais e políticos bolsonaristas. O chefe do Executivo brasileiro e seus filhos têm conta na rede.