Após se exaltar, desmaiar e viralizar, vereador faz exame toxicológico

O vereador Diego Espino disse que fez o exame para provar que não estava drogado e nem sob efeito de álcool (foto: Reprodução/Diego Espino/Redes sociais) Um dia após figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter, o vereador de Divinópolis Diego Espino (PSL) fez um exame toxicológico nesta sexta-feira (29/10). O objetivo do legislador da cidade do Centro-Oeste mineiro foi provar que o pronunciamento furioso de ontem não ocorreu sob efeito de drogas ou álcool.

O parlamentar se exaltou ( veja o discurso na íntegra abaixo ) e desmaiou ao se defender de fake news que o acusava de querer implantar no município a ideologia de gênero - expressão sem reconhecimento acadêmico e significado científico.

'Mais empatia com o ser humano'

Hoje, o parlamentar procurou um laboratório nas primeiras horas do dia. “São 7h30 e eu estou indo fazer um exame toxicológico para comprovar e colocar por terra mais uma fake news na cidade de Divinópolis”, declarou antes de entrar no laboratório.

O material foi colhido com supervisão de uma enfermeira (foto: Reprodução/Diego Espino/Redes sociais)





Espino também pediu mais empatia. “Pessoal, vamos ter cuidado para falar do próximo, ter mais empatia com o ser humano. A gente não vale nada nesta terra. O que a gente vale é o que a gente faz e planta", iniciou.





"Não é assim que fala na bíblia? Todo mundo fica falando de cristão, família... Está na hora de ter mais amor. Vamos parar com essas brigas bobas e fazer pelo próximo o que gostaríamos de fazer pela gente mesmo”, complementou.



O material para o exame foi colhido com o acompanhamento de uma enfermeira do laboratório. Deverá ser analisado se houve consumo de bebida alcóolica, maconha e cocaína. Os resultados deverão ficar prontos no dia 9 de novembro.



Furioso





O vereador ficou furioso após ser compartilhado nas redes sociais imagem que associava a foto dele ao famigerado termo "ideologia de gênero".

Confira o discurso na íntegra:

“Nosso projeto é uma iniciativa que fortalece o reconhecimento de pessoas LGBTQIA%2b, porque permite que elas utilizem seus nomes sociais em órgãos públicos. O que eu não posso aceitar, de forma nenhuma, é a tentativa suja de denegrir minha imagem, ligando meu projeto com a ideologia de gênero, que é um assunto muito delicado e que não compactuou”, declarou.



Ele é autor do projeto que autoriza o uso do nome social por transgêneros, travestis e transexuais no município. A proposta foi protocolado nessa segunda-feira (25/10), três dias antes do ocorrido.



*Amanda Quintiliano especial para o EM