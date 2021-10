Marcos Rogério: 'Governo federal não pode ser acusado de omissão'

"Conclui-se que o Governo Federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia", enfatizou o Senador.

Senador Marcos Rogério (DEM-RO) defende o Governo Federal na CPI da COVID (foto: Reprodução/YouTube TV Senado)

Em continuidade do discurso, o senador ressaltou que cada município e estado buscou suas próprias alternativas para enfrentar a pandemia, mas que atualmente, 'buscam apenas um culpado para as falhas'.Além disso, ele apontou que o governo, em 6 de fevereiro de 2020, mesmo antes da OMS reconhecer a pandemia, já possuía uma norma legal com um completo conjunto de medidas de enfrentamento à pandemia.Em seu discurso, trouxe detalhamentos dos investimentos para a COVID-19, para o enfrentamento a pandemia, buscando enfatizar as ações em estados e municípios em todo o país.