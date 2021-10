Guedes sobre Bolsonaro: 'Eu acho que o presidente me apoia'

Paulo Guedes e Jair Bolsonaro (foto: DIVULGAÇÃO) O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou, nesta sexta-feira (22/10), os rumores de que teria pedido demissão. O ministro vem sofrendo pressão da base governista para aprovar projetos mais populares, em vista das eleições de 2022.

Para afastar os boatos, Guedes e Bolsonaro concederam uma coletiva de imprensa juntos. Lado a lado, os dois comentaram a greve dos tanqueiros, o novo Auxílio Brasil, a pandemia de COVID-19 e o "furo" no teto de gastos.

“Em nenhum momento, eu pedi demissão. Nem o presidente [Jair Bolsonaro] me pediu isso“, destacou. “Eu acho que o presidente me apoia”, confirmou.





Durante sua fala, o ministro prometeu que o país voltará a crescer mais no ano que vem. “O Brasil é um país bem visto lá fora. As pessoas veem o que a gente está fazendo aqui. O Brasil vai crescer bem mais no ano que vem”, afirmou.





Segundo o ministro da Economia, furar o teto de gastos “não altera os fundamentos fiscais da economia brasileira". Para Guedes, o teto é um símbolo. “O teto é um símbolo do compromisso com as próximas gerações, não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em gestão fisca”, disse.

Boatos de demissão

Mais cedo, o jornalista Vicente Nunes, do Blog do Vicente, do Correio Braziliense, revelou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu demissão do cargo ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





O pedido terido sido feito na quinta-feira (21/10), durante uma "pesada discussão" entre o ministro e o presidente. "Guedes falou muitos tons acima do normal e disse que não aceitaria as manobras feitas pelo governo, à sua revelia, para furar o teto de gastos a fim de bancar o Auxílio Brasil de R$ 400."

Ainda segundo o texto, "o pedido de demissão de Guedes foi confirmado por quatro interlocutores ouvidos pelo Blog. Foi feito logo depois de o ministro ser comunicado por quatro auxiliares de que não ficariam no governo diante da farra fiscal para tentar reeleger Bolsonaro".