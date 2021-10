Renan sobre Bolsonaro: 'Gargalha com a morte'

Senador Renan Calheiros (MDB-AL) (foto: Roque de Sá/Agência Senado) O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, disse, nesta quinta-feira (21/10), que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) gosta de “rosnar e grunir” diante da repercussão do relatório da CPI.

“A tática é antiga: desviar a atenção. Bolsonaro pode rosnar, grunhir diante da repercussão mundial do relatório da CPI. Mas ele terá de pagar pelos mais de 600 mil mortos na justiça dos homens e de Deus. Quem gargalha com a morte, reza por uma cartilha macabra”, escreveu Renan nas redes sociais.

Na reunião de ontem, o relatório final da CPI, elaborado pelo senador foi lido em 26 minutos. O texto indicia 69 pessoas, entre elas Bolsonaro. O relatório propõe que o presidente seja indiciado por mais de dez crimes.

Os nove crimes imputados a Bolsonaro são: infração de medida sanitária preventiva; epidemia com resultado morte; prevaricação; incitação ao crime; charlatanismo; emprego irregular de verbas públicas; falsificação de documento particular; crimes contra a humanidade, nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos; e, por último, crimes de responsabilidade (violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo).

A votação do relatório acontecerá na próxima terça-feira (26/10, e o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM) afirma que, caso aprovado, o texto vai surtir o efeito esperado.